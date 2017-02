Waarom geen partij voor mensen met verstandelijke beperking?

Na 2012 wist Leonie Bouman het zeker: ik ga nooit meer stemmen. De tv-debatten hadden haar zo zenuwachtig gemaakt met al die heftige uitspraken dat ze in het stemhokje in de war raakte. Verkeerde hokje rood gekleurd: PvdA in plaats van ChristenUnie. Daarna ging de PvdA in de regering allemaal dingen doen die niet beloofd waren en Leonie dacht: dat komt door mij. Ze zeggen immers dat elke stem telt, en de hare was verkeerd terechtgekomen. Nachten had ze er van wakker gelegen. Het had haar heel verdrietig gemaakt.