Waarom de historici van het conservatisme Trump niet aan zagen komen

Waarom zagen we die Trump niet aankomen? Dat is vrij vertaald de vraag die Rick Perlstein zich stelt in een lang artikel in het magazine van The New York Times. Hij is een linkse historicus die veel heeft geschreven over het conservatisme in de Verenigde Staten. Zijn jongste boek The Invisible Bridge - The Fall of Nixon and the Rise of Reagan bevat 856 pagina's die ik heb verslonden in mijn laatste jaar als Amerika-correspondent.