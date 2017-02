Waarom accepteren we geen pil tegen eenzaamheid?

Ze verwijst naar een onderzoek van neurowetenschappers van MIT die een gebied in de hersenen zouden hebben ontdekt dat gevoelens van eenzaamheid genereert. Ook schrijft Bloemink over de mogelijke negatieve medische effecten van eenzaamheid.



Allicht dat er een pil tegen eenzaamheid kan worden uitgevonden.



De behoefte aan zorg is onuitputtelijk. Spreken over echte of vermeende medische problemen is spreken over geld; hoe zorgt een samenleving dat het geld in de gezondheidszorg rechtvaardig wordt verdeeld? Dat betekent allereerst bepalen wat onder gezondheidszorg valt en wat niet.