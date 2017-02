Waarheden als koeien zijn helaas geen garantie voor actie

Column Caspar Janssen

Afgelopen weekend was ik in Bergen, Noorwegen. Ik bezocht er een lezing van de Amerikaanse journalist Paul Greenberg, auteur van het boek The Fish on Your Plate. Greenberg schetste even nuchter als helder een tamelijk dramatisch beeld van de toestand in de wereldzeeën, als gevolg van onze ongecontroleerde exploitatie ervan. Een paar bizarre weetjes bleven hangen. Zoals: vissen eten tegenwoordig kip, in viskwekerijen. En kippen eten vis, op pluimveebedrijven.