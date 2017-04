VVD is raar bezig met vaderschapsverlof

De opstelling van de VVD is niet alleen kortzichtig, maar vooral ontzettend jammer voor zowel de moeder en vader. Ik vertel natuurlijk niets nieuws dat vrouwen zijn ondervertegenwoordigd bij topfuncties in het bedrijfsleven of in de wetenschappelijke wereld. Als je het aantal Nederlandse vrouwelijke hoogleraren vergelijkt met andere EU-landen, dan bungelen we met dertien procent onderaan. In Nederland zijn er meer vrouwelijk studenten, meer vrouwelijke promovendi, maar daarna domineert de man.



Hoe kan dat? Een van de antwoorden is dat de vrouw vrijwel exclusief verantwoordelijk is de voor de opvoeding van kinderen, wat desastreus is voor haar carrière. De Nederlandse vader brengt in vergelijking met vaders uit bijna alle andere Europese landen de minste tijd door met zijn kind. Alleen de Oostenrijkse vader doet het nog beroerder.