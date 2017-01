Vuurwerkverbod is taboe op het binnenhof

In veel gemeenten wordt nog geïnventariseerd, maar voorlopig staat de teller van de Oudejaarsnacht op 344 arrestaties, meer dan bij de vorige jaarwisseling. In 98 gevallen gaat het om geweld tegen agenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden. In tien van de 25 brandweerregio's werden hulpverleners gehinderd door een spervuur van lawinepijlen en illegaal vuurwerk. Hier en daar werd de brandweer zelfs in een 'hinderlaag' gelokt met een bewust aangestoken container.



Die al bijna vertrouwde stroom van berichten bracht in de eerste dagen van 2017 een net zo voorspelbaar ritueel op gang: politievakbonden, burgemeesters en politici die over elkaar heen buitelen om te verkondigen dat het zo niet langer kan. 'Harder optreden, strenger straffen', is de gemene deler in de reacties. Alsof dat de afgelopen tien jaar niet al is gebeurd. We kregen al supersnelrecht, verhoogde strafeisen voor geweld tegen hulpverleners, publiekscampagnes en nu ook hogere strafeisen bij misdragingen onder invloed van alcohol- of drugsgebruik. Maar de rust keerde niet terug.