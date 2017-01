Vrouwenmars was vrolijk, lief en vooral vrouwelijk

Franciscus waarschuwt

De dictator in de dop luistert naar niemand, is alleen geïnteresseerd in eigen gelijk en macht, toont geen compassie, is niet integer

Paus Franciscus waarschuwt voor het populisme. Zijn onze populisten werkelijk dictators in de dop? Wat opvalt is dat ze het niet over 'mijn mening' hebben maar over 'de waarheid'.



De dictator in de dop luistert naar niemand, is alleen geïnteresseerd in eigen gelijk en macht, toont geen compassie, is niet integer, wel confronterend en niet bindend. Tot compromissen en samenwerking zijn ze niet in staat. Dat maakt ze onschuldig als ze onder de 50 procent blijven. Maar hoe ontwikkelen ze zich als ze de meerderheid krijgen?



Willem de Koning, Veenendaal