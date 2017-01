Vrouwelijke architecten, maak ruimte voor damesplasjes

AOW en pensioen

Het valt mij op dat er in artikelen over de verhoging van de AOW-leeftijd vrijwel altijd wordt gesproken over pensioenleeftijd. Zo ook in het artikel 'Pensioenleeftijd omhoog is vaak niet haalbaar' (Ten eerste, 4 januari). Hier wordt 'AOW-leeftijd' bedoeld.



Pensioen is het inkomen dat men krijgt van een pensioenfonds en staat eigenlijk los van de AOW-leeftijd. Pensioen kan ook eerder ingaan dan het moment waarop men AOW krijgt. Niet iedereen heeft recht op pensioen, AOW krijgt (vrijwel) iedereen. AOW-leeftijd is de leeftijd waarop de staat AOW gaat uitbetalen en pensioenleeftijd is het moment waarop iemand zijn pensioen (vervroegd) laat ingaan.



Peter Dickmann, Velp