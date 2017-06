Vooruitgang, dat is toch iets van vroeger?

Misschien kijken ze er in Servië niet eens meer van op dat de lesbische Ana Brnabic is voorgedragen als nieuwe premier van dat land. Door een president nota bene die zich van een ultranationalist tot een pro-Europese hervormer heeft ontwikkeld. Maar voor verlichte Nederlanders, die - voor zover bekend - nog nooit een homoseksuele premier hebben gehad, is het een aangename verrassing. In onze beeldvorming stammen Serviërs tenslotte uit het universum van Hergé: kortgeknipte mannen van de daad - Slavische zielsverwanten van Vladimir Poetin, die in zijn interview met Oliver Stone ongeremd van zijn aversie tegen homo's blijk gaf. Misschien hebben we de Serviërs altijd tekortgedaan. Maar het kan ook zijn dat de vooruitgang, waarvan wij even meenden dat het iets van vroeger was, haar zegetocht heeft hervat. Met homoseksuele premiers in Ierland en, straks, in Servië zou je het bijna gaan denken.