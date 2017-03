Voor 'swingstate' Brabant linksaf bij snackbar Foxie

Brabant is een soort 'swingstate' bij verkiezingen: wat ze hier vinden, zie je vaak terug in de landelijke uitslag. Dus sla in Tuinzigt, een oude wijk in Breda, eens linksaf bij snackbar Foxie.



Hier ligt een winkelcentrum waar ik vijf jaar geleden een halve gele cirkel onder een pinautomaat bestudeerde. Demissionair minister Opstelten (VVD) van Justitie had hem net zelf daadkrachtig op de stoep geschilderd. Hij gaf er vijftig in het hele land cadeau. En dit was de eerste!