Voor jou ben ik gewoon Mark, Tuurtje

We hadden eigenlijk maar acht minuten. Mark was hartstikke druk want had de hele ochtend al met de PVV vergaderd over het lek bij Wilders. En hij bromde iets over Oekraïne, een opmerking waarvan Rob en ik vreselijk in de lach schoten. Maar het is net als met Las Vegas: wat in het Torentje gebeurt, blijft in het Torentje.



Enfin, het werd een gezellig en knus halfuurtje en ik vond onze premier een belezen, erudiet en vrolijk mens.



's Anderendaags stond ik pontificaal met Mark en oom Rob in De Telegraaf. Als dit maar goed op mij afstraalt, hoorde ik mijzelf monkelen.



En ja hoor: op internet werd ik uitgescholden voor rotte vis en was ik een kontenlikker van de macht. En dat terwijl ik ooit nog rookbommen smeet naar de Gouden Koets!