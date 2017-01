Voor een rechtvaardige samenleving: wat mazzelaars verschuldigd zijn

Ook in Nederland leven we in een wereld van de have and have-nots, al loopt de scheidslijn hier niet per se tussen blank en zwart of tussen rijk en arm. De haves in Nederland hebben kansen, leven in een stabiele omgeving, zijn op een passend niveau opgeleid en hebben werk.



De have-nots zijn de mensen met een achterstand in taal of denkniveau, de mensen in disbalans, voor wie het ongelooflijk veel energie kost zich in deze snel veranderende digitale wereld staande te houden. We wonen weliswaar in een welvarend land, waar we het in het algemeen goed met elkaar voor hebben, maar hulp van de haves aan de have-nots is onontbeerlijk.