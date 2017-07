Opinie: Volksvertegenwoordigers moeten niet de stijl, maar ideeën van hun kiezers weerspiegelen

Uggs

De geschiedenis van Pim Fortuyn leert ons dat juist 'niet-pakdragend Nederland' heel graag serieus genomen wil worden

Dat Kwint zich kleedt zoals hij zich kleedt is geen statement, zei hij in een interview met Trouw, maar toch vond hij het niet erg dat 'het niet-pakdragend deel van Nederland zo een plek heeft in de Kamer'. Hij heeft gelijk dat alle Nederlanders, dus ook de 'getatoeëerde klasse' (in de woorden van David Van Reybrouck), zich vertegenwoordigd moeten voelen in het parlement, maar daarbij vergeet hij even dat dat niet door hun letterlijke evenbeeld hoeft te gebeuren. (Als dat zo was, dan zouden er alleen nog maar Birkenstocks en Uggs door de Kamer stampen.)



Zestien jaar geleden kozen massa's Nederlanders - juist de mensen die in het dagelijks leven een grote afkeer van stijl vertonen - maar wat graag voor een politicus die zich in niets zo gedroeg als zij. Toch wist 'professor Pim' precies de juiste snaar te raken. Zijn electoraat was ervan overtuigd dat hij wist wat er speelde onder de gewone man. Hij - een homoseksueel met een Bentley, een geaffecteerde stem, een dikke Cubaan tussen de lippen en om het lijf altijd maatpakken met dure dassen, vet opgeknoopt in een dubbele windsor.



De geschiedenis van Pim Fortuyn leert ons dat juist 'niet-pakdragend Nederland' heel graag serieus genomen wil worden. En dat volksvertegenwoordigers niet de stijl van hun electoraat moeten weerspiegelen, maar zijn ideeën.



Geerten Waling is historicus, onderzoeker aan de Universiteit Leiden en auteur van o.a. Zetelroof (Nijmegen: Vantilt 2017).