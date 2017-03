Volgens deze politicoloog zijn alle middenpartijen een beetje D66 geworden

Critici zeggen: we moeten de democratie herzien om de kiezer weer te betrekken. Stuiptrekkingen van de oude garde?

'Er worden de laatste tijd allerlei institutionele oplossingen aangedragen, zogenaamd om het vertrouwen te herstellen. Een hogere kiesdrempel, een verkiezingsloterij, stemdiploma's, een districtenstelsel zoals in de VS. Maar mijn betoog is dat we ons niet moeten vastklampen aan allerlei fantastisch klinkende alternatieven. Het zijn allemaal ideeën waarvan je met feitelijk onderzoek kunt laten zien of ze werken. En als we ze doorrekenen, of kijken naar de ervaringen in andere landen, dan blijken die hoogstaande alternatieven gewoon niet de oplossing. In sommige gevallen werken ze zelfs averechts.'