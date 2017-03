Voetbal staat terecht tijdens het tribunaal van technologie

Op de tribune in Kopenhagen loopt een verslaggever in de rust van het duel met Ajax bewijsmateriaal uit te venten. Beelden van Foxsports, stilgezet bij de voorzet van Klaassen. Misschien was het doelpunt (0-1) van Dolberg 6 centimeter buitenspel, of 8 millimeter. Het is wat.



Goed trouwens dat de arbitrage de treffer goedkeurde, want bij twijfel is 'doelpunt' de norm en het gebruik van beelden is alleen nog maar toegestaan in het bekertoernooi van Nederland.



Het voetbal staat terecht, tijdens het tribunaal van moderne technologie. Het spel is zo belangrijk geworden dat het over de hele week is uitgespreid, als manna voor hongerig volk.