Vlootbewegingen zijn weer helemaal hip

We leven weer in tijden van vlootbewegingen. Toen Poetin de Admiraal Koeznetsov door het Kanaal liet varen, vormde zich een dieselwolk van Dover tot Calais. In heel Europa rook je het: de Russen komen! Erg aanwezig dus, die Poetin, wat erop duidt dat hij niet zo veel in huis heeft. Maar net genoeg voor de Russische reality-tv.



Trump stuurde een vloot richting Koreaans schiereiland. 'Very powerful!', zei hij. De media en andere hobbyisten wisten direct: levensgevaarlijk wapengekletter.



Nu blijkt dat de vloot de andere kant opvoer. Zeggen ze. Of was het een virtuele Twitter-vloot? Wie weet.