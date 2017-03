Vier maanden op zee doet zelfs de meest geharnaste man smelten

Hij is veranderd in een man die om het half uur in huilen uitbarst

Een zwaardere beproeving bestaat niet. Drie dagen voor hij aan de tocht begon, ontsloeg hij 450 man, zodat het bedrijf ook in zijn afwezigheid gezond zou blijven.



Maar zie... in de vier maanden op zee heeft hij een totale transformatie doorgemaakt. Hij is veranderd in een man die om het half uur in huilen uitbarst, die openhartig over zichzelf praat en die zelfs lastige vragen over het oorlogsverleden van zijn vader niet uit de weg gaat. Vier maanden op zee, zo blijkt, doet zelfs de meest geharnaste man smelten.



Hopelijk stapt ook Vladimir Poetin binnenkort in een zeilbootje.