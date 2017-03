Praten vind ik moeilijk. Praten met een ander, bedoel ik. Met mijzelf ben ik voortdurend in gesprek. Ik val al pratend in slaap. Maar met een ander praten, daar heb ik moeite mee. Ik verval in een oorverdovend zwijgen, hopend dat de ander iets zegt en hopend dat ik daar dan op in kan gaan. Wat de oorzaak van mijn zwijgzaamheid is, weet ik niet. Toen ik heel jong was werd ik geteisterd door verlegenheid. Daar is het waarschijnlijk de erfenis van.



In Lopende zaken, gedichten van Martin Reints (De Bezige Bij, 2010) vind ik het gedicht 'Gesprek':



Beginnen te praten zonder plan



eerst rondkijken in de omgeving



de krachtige tot stormachtige wind jaagt de wolken door de heldere lucht



de reactie op je eerste opmerking afwachten



en klaarstaan om de mogelijkheden tot voortgang te beproeven



de pinpas alvast pakken



het gesprek is begonnen



ja, en volgens mij zal het voortduren zolang het tot zijn einde wordt gebracht



het is in ieder geval een variant op de voorgaande gesprekken



nou, en een model voor de volgende.