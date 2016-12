Verslaving aan fossiele oliebollen moet stoppen

'We zijn verslaafd aan fossiele bollen', zegt bakker Ramon de Groot uit Veghel. 'Maar van die verslaving moeten we heel snel af. De voorraden olie en gas in onze keukenkastjes worden in rap tempo kleiner. Als we niet snel de transitie naar hernieuwbare baksels maken, zitten we op zeer korte termijn zonder bollen.'



De bakkers experimenteren al met windbollen en zonnebollen, maar volgens De Groot is het de vraag of dat de toekomst is: 'Het maken van een zonnebol kost meer dan het oplevert. Misschien vinden we op termijn nog een betere manier, maar tot die tijd vind ik dat we kernbollen niet moeten uitsluiten, hoe smerig je keuken daar ook van wordt.'