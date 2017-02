Verkiezingsdebat is aan het eind van zijn levenscyclus gekomen

Column Bert Wagendorp

artikelHet 'premiersdebat' van 26 februari gaat niet door. Rutte en Wilders hadden er toch al weinig zin in, en toen organisator RTL ze een argument verschafte om af te zeggen maakten ze daar meteen gretig gebruik van. Rutte ging via twitter nog wel even in debat met Wilders over de kans op een VVD-PVV-coalitie, in het inmiddels bekende VVD-Nederlands met zinnen van maximaal één woord ('Het. Gaat. Niet. Gebeuren.'), maar dat was het dan ook.