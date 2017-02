Verhalen van Gerda Blees maakten veel indruk op me

De verhalen maakten veel indruk op me.



In 'Echt vakwerk' keert een jonge vrouw terug naar haar ouders om iets op te biechten wat niet opgebiecht had hoeven te worden. In het andere verhaal straft een kind zichzelf in de hoop zo zijn ouders te straffen.



Zoals mensen de neiging hebben over anderen te oordelen, juist ook als dat niet nodig is, zo wil de lezer over personages oordelen.