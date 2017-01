Verhalen over familieleden waar 'iets mee is'

Het persoonlijke is politiek - kent u die uitdrukking? Het ligt anders: het persoonlijke is journalistiek. In de media verscheen het ene na het andere persoonlijke verhaal van een bekende (collega) over een familielid waar 'iets mee is'. Mooi vak, de journalistiek: drie voorbeelden en je hebt een trend in handen.



In de Volkskrant maakten we kennis met Samuel, de meervoudig gehandicapte zoon van collega Willem Vissers, die op veelbelovende wijze een inkijk geeft in het leven van en met Samuel.