Vergeten vrouwen in tbs zijn vaak gevaarlijker dan mannen

Op veel noemenswaardige terreinen is minder onderzoek naar vrouwen gedaan dan naar mannen, omdat mannen lang de standaard waren. Hartinfarcten bij vrouwen zijn zo bijvoorbeeld vaak te laat ontdekt. De symptomen bij mannen en vrouwen bleken nogal te verschillen.



Forensisch psycholoog Vivienne de Vogel, hoofd van de afdeling Onderzoek van De Forensische Zorgspecialisten in Utrecht, heeft nu als eerste de vrouwen in Nederlandse tbs-klinieken wetenschappelijk onderzocht. Ze schreef er het boek Geweld door vrouwen over. En het is het zacht uitgedrukt opnieuw bijzonder dat dit niet eerder is gedaan. Vooral ter bescherming van kinderen, die vaker leden onder vrouwen in tbs: bij 18 procent van de delicten door vrouwen in tbs was een kind slachtoffer, tegen 8 procent bij mannen in tbs.