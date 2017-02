Vergelijk rechts-populisme niet met het fascisme

Zo zitten in de retoriek van het Griekse Syriza ten opzichte van de Europese Unie en Duitsland elementen van uitsluiting. Syriza spreekt over de EU en Duitsland niet als tegenstanders, als mensen met andere inzichten met wie je een compromis kunt sluiten. Voor Syriza gaat het om vijanden, mensen die slecht zijn en met wie je dus geen zaken kunt doen.



Merkel en Hitler: in de ogen van radicaal-links is het één pot nat. Zij ontlenen hun 'antifascistische' ethos aan de strijd van de communisten in de jaren dertig en veertig tegen Franco, Hitler en Mussolini. In de studentenrevolte van 1968 poseerde Daniel Cohn-Bendit als een Duitse Jood, die zich het slachtoffer waande van de 'fascistische' Franse oproerpolitie. Prompt klonk in de straten van Parijs de leus: Nous sommes tous juifs allemands!



Dat was nog onschuldig vergeleken met de 'antifascistische' terreur van de Rote Armee Fraktion in Duitsland en de Brigate Rosse in Italië in de jaren zeventig. Zij belichaamden de ultieme consequentie van de demonisering: het liquideren van 'fascistische' tegenstanders.