Verdeel salarissen op basis van belang voor de maatschappij

Brief van de dag: verdeel die poet eens eerlijk

Hoe ongelijk is het verdeeld in ons land. Mariëtte van der Heijde, verzorgende in de thuiszorg, beschrijft wat het bruto salaris van een gediplomeerde verzorgende met een werkervaring van 11 jaar is: euro 16,13 per uur. Schokkend laag dus.



Hoe kan het dat we mensen, die zo'n belangrijke rol in onze samenleving hebben, zó laag waarderen? Ik stel voor dat we álle salarissen in ons land eens onder de loep nemen, en kijken wat mensen wézenlijk toevoegen aan onze maatschappij.



Laten we dan opnieuw een verdeling maken op basis van hoe belangrijk iemand is voor het geheel van de samenleving. Managers en bankdirecteuren kunnen we dan flink lager inschalen, en salarissen van een gediplomeerd verzorgenden, die alle oudere bewoners zo nodig hebben, en een leraar, onmisbaar voor de toekomst van ons land, gaan enorm omhoog. Dat zou eindelijk gerechtigheid zijn.



Die 1,5 miljard die in het zorgmanifest staat is dan misschien een oplossing om méér personeel te verwerven, maar blijkt dan niet eens voldoende te zijn om de salarissen ook tot een redelijk niveau op te krikken.



Kom op Den Haag, verdeel die poet eens eerlijk!



Ariane Greep, Zutphen