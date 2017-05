Verdeel, heers en verkoop wapens aan alle partijen: een Amerikaanse constante

Nadat bekend was geworden dat de VS voor 110 miljard dollar wapens gaan verkopen aan Saoedi-Arabië hield Trump ter plaatse een speech die niet veel verschilde van wat andere Amerikaanse presidenten hadden kunnen zeggen. The New York Times merkte op dat Trump sinds hij op reis was gegaan zich had onthouden van zijn gebruikelijke boutades op Twitter. Misschien vond hij dat het tijd werd voor een ander rollenspel.



Saoedi-Arabië is een van de meest repressieve landen ter wereld, maar Trump was zo eerlijk in zijn speech op te merken dat mensenrechten er nauwelijks toe doen, mits Amerikaanse handelsbelangen niet worden geschaad.