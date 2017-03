Verbrokkeling in de wieg van de sociaal-democratie

Wat opvalt is dat PvdA'ers hun partijnaam even niet gebruiken - liever praten ze over 'de sociaal-democratie'. Als het einde nadert kun je beter terug naar het begin. En dat is hier, in voorheen de rode stad. Die blauw is sinds de verkiezingen.



Van eerste partij naar de zevende. Met die enorme geschiedenis. Dat is geen dip, dat is sterven.



De eerste die ik in Leeuwarden spreek is Meindert Schroor, die drie jaar geleden zijn partijlidmaatschap opzegde. Het rooie bolwerk ligt er al jaren 'deplorabel' bij, zegt Meindert, die 66 is, geograaf en historicus.