Verbijstering over loslaten tweestatenoplossing van Trump

Haaretz: 'Trump zei dat hij zich kan vinden in een formule die prettig is voor beide partijen. Als je denkt dat er een formule is die beide partijen prettig vinden, dan maak je jezelf iets wijs. Als er iets duidelijk werd, is het gebrek aan kennis van Trump en zijn team over het conflict. Zijn opmerkingen tonen gebrek aan kennis van de realiteit in de regio. Heeft hij enig idee wat een éénstaatoplossing inhoudt? De enige realistische oplossing die op een rechtvaardig en moreel juiste wijze het Israëlisch-Palestijnse conflict kan beëindigen, is de tweestatenoplossing. Elk ander voorstel is een gevaarlijke valstrik.'



The Times of Israël sluit zich aan bij 'de waterval van commentaren in toonaangevende Amerikaanse kranten zoals The New York Times, Washington Post en LA Times die Trumps verklaringen als 'nonsens' betitelen en het idee van één staat als 'absurd'. 'Door afstand te nemen van een decennia oude politiek laat de president de kansen op een gewelddadig conflict toenemen.'