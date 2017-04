Veel Europeanen zouden zich kunnen schamen voor hun land

In The New York Times las ik dat Emmanuel Macron op zijn 15de verliefd werd op een getrouwde vrouw die 24 jaar ouder is dan hij. Uiteindelijk verliet ze voor hem haar man en drie kinderen. Hij lijkt me een interessante persoonlijkheid.



Le Monde schreef over de circa 1,3 miljoen Fransen die niet in Frankrijk leven en die circa 2 procent van het electoraat uitmaken. Een van hen, de 26-jarige Pernelle M., wonend in Montreal, zei zich voor Frankrijk te schamen, voor een land dat dreigt de EU te verlaten, dat vreemdelingenhaat in orde vindt.