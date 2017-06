Van mij zijn ze af in Allochtonië

Met de moed der wanhoop heb ik staan schreeuwen op het schip dat ons allemaal naar een onzekere toekomst dreef. Aan lucht had ik geen gebrek in mijn jonge, gezonde longen. 'Met touwen of met jonge slangen zijn we vastgebonden. Op onze lichamen de striemen van het verleden. Op het vasteland zijn ze aan het dansen, daar liggen de kansen,' schreeuwde ik. Mijn eigen mensen brachten me naar het dek, ik verheugde mij op een platform en was blij met mijn grote bek. De plank boven het water was echter wat zij in gedachten hadden, in mijn billen prikten de puntjes van de zwaarden.