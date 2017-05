Van Gogh krijgt met actie van Fossil Free Culture oor aangenaaid

Brief van de dag: naai Van Gogh geen oor aan

Bij de veel te zwaar bestrafte actie van kunstenaarscollectief Fossil Free Culture (Ten eerste, 15 mei) wordt voorbijgegaan aan een belangrijk probleem met de culturele instellingen in Nederland. Sinds Halbe Zijlstra's rampzalige ingrijpen in het budget van dergelijke instellingen (honderden miljoenen per jaar minder), moeten musea en andere culturele instellingen zich wel in allerlei bochten wringen om het hoofd boven water te houden. De VVD wil natuurlijk ook dolgraag dat het bedrijfsleven overal een vinger in de pap krijgt en dat snelle managers het stokje overnemen van gedegen conservatoren met veel inhoudelijke kennis.



Een museum heeft nu twee opties. Eén: ze veranderen gebouw en collectie in een soort lunapark, waarbij museumbezoek een 'ervaring' wordt, met allerlei niet of nauwelijks aan de collectie gerelateerde toeters en bellen, inclusief het museumrestaurant. Ze halen een dure topkok binnen (zie de voormalige Michelinster van het Wereldmuseum Rotterdam) en laten onbetaalde 'stagiairs' het echte museumwerk doen. Cultuur met frituur.



Twee: ze zoeken sponsors. Shell is een moeilijk te overschatten sponsor van cultuur en dus een logische keuze voor de tot de bedelstaf gedwongen musea. Gezien de volstrekt onwenselijke financiële situatie waarin musea zich bevinden, is het eigenlijk zelfs een pluspunt dat cultuur met olie-inkomsten wordt ondersteund. Het Van Gogh Museum krijgt met de actie van Fossil Free Culture onterecht een oor aangenaaid.



Pieter Roth, 's-Hertogenbosch