Val van Fillon kan nadelig uitpakken voor Le Pen

Toch is het voor Le Pen te vroeg om te juichen. Want de affaire speelt ook de jeugdige Emmanuel Macron in de kaart. Hij is een pro-Europese politicus die door zijn aanhangers als de 'Franse Kennedy' wordt gezien. Bovendien kan hij zich met goede argumenten als een buitenstaander ten opzichte van het establishment positioneren. En dat is in deze tijden een groot voordeel.



Haalt Macron de tweede ronde dan is de kans aanzienlijk dat hij Le Pen verslaat. Het programma van Fillon was een groot struikelblok voor linkse kiezers. Maar die kunnen zich er wel toe zetten te stemmen op Macron, die ook gematigd rechts zeker aansprekt. Zo bezien zou de affaire voor Le Pen juist wel eens ongunstig kunnen uitpakken.