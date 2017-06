Uur later beginnen op school helpt niet, politiek is nu echt aan zet

Brief van de dag: Uurtje later beginnen? Alsof dat helpt

Eindelijk gaat er iets gebeuren: het basisonderwijs laat op 27 juni van zich horen. De kinderen mogen een uurtje later komen en de ouders kunnen ruim van tevoren de gevolgen voor hun logistiek in opvang en werk gaan regelen (Ten eerste, 8 juni). Is dit nu werkelijk een actie waarvan politiek Den Haag wakker ligt? Ik betwijfel het. De grote achterstand in beloning ten opzichte van andere hogeropgeleiden liegt er niet om en de werkdruk is torenhoog. Het onderwijs kent het hoogste percentage uitval door burn-out. Dat er iets moet gebeuren is evident. Gaan we op 27 juni met een uurtje later beginnen het verschil maken? Er zal echt veel meer moeten gebeuren. Onderwijsland is te bang om echt zijn tanden te laten zien. Dat is in het verleden al zo vaak gebleken. Sluit het basisonderwijs voor meerdere dagen. En kondig dat niet bijna een maand van te voren aan. Het onderwijs staat aan de vooravond van een personele ramp. De thermometer geeft nu al verhoging aan, maar de koorts loopt de komende jaren snel op. We moeten de politici dwingen de goede financiële keuzes te maken voor datgene waarvan zij de mond vol hebben: goed onderwijs. De politiek is nu echt aan zet.



Kees Francino, Wijk bij Duurstede