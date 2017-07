Universiteit moet noodhuisvesting voor introverte eerstejaars regelen

Brief van de dag: wat als je niet de állerleukste bent

Dochter gaat in Wageningen studeren. De universiteit raadt eerstejaars aan in Wageningen te komen wonen om de kans op een succesvolle studie te vergroten. Bij studentenhuisvester Ide- alis komen op iedere vrijkomen-de kamer honderden reacties. Op de particuliere markt zijn er twee mogelijkheden: 'hospiteren' of 'logeren tijdens de introductie'. Bij deze (on)menselijke variant op de veekeuring moet je - in een uurtje of juist dagenlang, voor een kans(!) op een kamer - laten zien dat jij écht de állerallerleukste huisgenoot bent. Tenminste als je al antwoord krijgt en de kamer niet allang weer verhuurd is en de advertentie 'vergeten'. En je moet wel van beton zijn om de moed niet te verliezen na tig keer niet leuk genoeg bevonden te zijn, zoals velen overkomt. Ben je niet de gezochte 'spontane chick' maar een wat ingetogener type, heb je geen 'favoriet biermerk' of antwoord op 'wat is je allerleukste mop' en is jouw hoogste doel niet om 'op kruipafstand van de kroeg' te wonen, dan ben je aangewezen op het OV en neemt je kans om het eerste jaar goed door te komen substantieel af. En het zou zomaar eens niet om de slechtste studenten kunnen gaan. De universiteiten - in Wageningen en elders - zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en noodhuisvesting voor eerstejaars moeten regelen. Nu meteen.



Marian van Agt, Eindhoven