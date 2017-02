Unilever zal de druk van aandeelhouders blijven voelen

In principe is er niets mis mee als een bedrijf dat structureel onderpresteert, wordt overgenomen door een buitenlandse onderneming die zijn zaakjes beter voor elkaar heeft. Maar dat is hier niet het geval. Unilever dreigt speelbal te worden van speculanten, waardoor de belangen van andere belanghebbenden (personeel, klanten, maatschappij) in het gedrang komen. Unilever heeft weinig mogelijkheden zich te verweren, want de beschermingswal is zwak.



Nederland heeft begin deze eeuw de bescherming rond het bedrijfsleven afgebouwd. Daar waren goede redenen voor. De beschermingswallen werden te vaak gebruikt om zwakke bedrijven en zwakke bestuurders te beschermen.



Een bedrijf moet zich echter wel kunnen verweren tegen grijpgrage aandeelhouders die alleen geïnteresseerd zijn in het kortetermijngewin. Een beschermingsconstructie kan nuttig zijn om aandeelhouders op afstand te houden.

De blijvende druk van aandeelhouders kan een disciplinerende werking hebben