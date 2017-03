Uitspraak Hof is geen vrijbrief ontslag moslima's

Als een hoofddoekverbod volgens het Hof onder bepaalde omstandigheden geoorloofd kan zijn, is gezichtsbedekkende kleding onder alle omstandigheden problematisch

Dit arrest is weliswaar opmerkelijk maar kan niet worden uitgelegd als vrijbrief om dragers van een hoofddoek te weren dan wel te ontslaan. Zo moeten bedrijven duidelijk kunnen maken waarom neutraliteit hun bedrijfsbelang dient en waarom het dragen van een hoofddoek daarmee in strijd zou zijn. Ze zullen niet kunnen volstaan met het argument dat hun klanten bezwaar hebben tegen hoofddoekjes.



In Nederland zal het arrest naar verwachting weinig gevolgen hebben. Volgens de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland worden conflicten over de kledingkeuze van werknemers - zo die al voorkomen - doorgaans in goed overleg opgelost. Met het ontslag van hoofddoekdragers, louter en alleen vanwege die hoofddoek, zou bovendien geen maatschappelijk of bedrijfseconomisch belang worden gediend: juist 'op de werkvloer' moet de integratie gestalte krijgen en juist daar moet het afspiegelingsbeginsel zichtbaar zijn.



Toch is het arrest van meer dan symbolisch belang. Het Hof, de hoogste rechtsinstantie van de Europese Unie, heeft onderkend dat in dit geseculariseerde deel van de wereld niet alleen rekening moet worden gehouden met de rechten en gevoeligheden van religieuze minderheden, maar ook met die van niet- of andersgelovigen. Als een hoofddoekverbod volgens het Hof onder bepaalde omstandigheden geoorloofd kan zijn, is gezichtsbedekkende kleding onder alle omstandigheden problematisch.