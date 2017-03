Uit een ander land komen is niet zielig, op achterstand worden gezet is dat wel

Ha, nu eens een opwekkend bericht. Over kinderen van vluchtelingen nog wel, een groep bij het noemen waarvan veel mensen of in een kramp van medelijden schieten of zuchten en er niks over willen horen. Maar luister: het gaat behoorlijk goed met kinderen van asielzoekers. Ze presteren verrassend goed in het onderwijs; beter dan kinderen van andere migranten. Nergens voor nodig, die zieligheidsreflex.



En hé, de criminaliteit onder jonge mannelijke asielmigranten blijkt niet hoger dan onder Nederlanders. Ook dat is goed nieuws. Beide feiten zijn voorboden van succesvolle integratie. Ik heb ze nog niet gehoord in de verkiezingsdebatten, maar ze kunnen het hysterische beeld dat er voortdurend grote stromen kanslozen het land binnentrekken, merendeels crimineel, flink corrigeren.