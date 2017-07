U moet hoofdzaken van bijzaken scheiden

Op een ochtend kreeg ik een mail van mijn petekind: 'Kun je dit samenvatten? Moet voor Nederlands. Ben huiswerk aan het maken met vriendje.' Bijgesloten waren twee van mijn Voetnoten. Merkwaardig genoeg kwam in allebei de Voetnoten Frits Bolkestein voor.



Ik vatte de Voetnoten keurig samen, wat niet zo makkelijk was, en stuurde de samenvatting terug met de vraag waarom hij voor deze teksten had gekozen.



Het antwoord luidde: 'Thanks. Nu geen tijd. Wat is een fotoroman?'



Ik beantwoordde de vraag en ging verder met mijn eigen werk.



Een week later at ik poffertjes met hem.