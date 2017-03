Turkse claim op invloed in Europa heeft een lange geschiedenis

Capitulaties waren overeenkomsten waarmee vertegenwoordigers van Europese landen in het Ottomaanse rijk vrijgeleiden hadden en onder Europees gezag vielen

De Turkse president Erdogan gebruikt zijn aanhangers onder de Turkse inwoners van de EU in toenemende mate als breekijzer om zijn belangen na te streven. Turkije bemoeit zich op steeds assertievere wijze met binnenlandse aangelegenheden, waarin zij zich verregaande bevoegdheden ten aanzien van de Turkse inwoners permitteert. Wij zagen dat met de arrestatie van Ebru Umar, de kliklijn van het Turkse consulaat en de diplomatieke rel van afgelopen weekend.



Vanuit de Turkse geschiedenis gezien is het volstrekt vanzelfsprekend om Turkse inwoners van Europa in de eerste plaats als Turkse onderdanen te zien die onder Turks gezag vallen. Voor de aanhangers van Erdogan in Nederland is het net zo vanzelfsprekend dat zij de Turkse regering en Turkse president als hun regering en leider zien. Dat de Nederlandse regering daar iets anders over denkt, vinden zij een groot ondemocratisch onrecht, zoals blijkt uit de vele straatinterviews tijdens de demonstratie voor het Turkse consulaat. Niet zozeer gelijkheid voor de Nederlandse wet als wel de erkenning van Turks gezag over Turkse Nederlanders, lijkt het ultieme idee van rechtvaardigheid onder Erdoganaanhangers.



Hierbij speelt ook oud zeer mee en woede over de Europese rol in het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk. Bijvoorbeeld de gehate capitulaties. Capitulaties of Ahdname waren overeenkomsten tussen het Ottomaanse rijk en verschillende Europese landen, waarin de vertegenwoordigers van die landen in het Ottomaanse rijk vrijgeleiden hadden en onder Europees gezag vielen.



Door de groeiende macht van de Europese landen in de negentiende eeuw verkozen steeds meer leden van christelijke en joodse minderheden in de grote Ottomaanse steden om zich onder Europees gezag te plaatsen. Dat was mogelijk door bijvoorbeeld in dienst te treden bij Europese vertegenwoordigers of handelshuizen. Daarmee ontvluchtten zij als niet-moslims de rechtsongelijkheid in het Ottomaanse Rijk. Ook kregen zij als ondernemers in vergelijking met hun moslimlandgenoten veel handelsvoordelen, door bijvoorbeeld lagere exporttarieven.