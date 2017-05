Trumps Watergate gaat over de rol van Rusland

Sinds Watergate is het ongebruikelijk dat een president een FBI-directeur ontslaat. Alleen Clinton ontsloeg William S. Sessions in 1993 nadat twijfels waren gerezen over het gedrag van Sessions. Of Trumps impeachment nu naderbij komt, betwijfel ik. Ook weet ik niet of we beter af zijn met Pence.



Rusland probeerde tevergeefs de mails van Macron en zijn team te hacken; Le Pen was de favoriet van Poetin. En van Trump.



Watergate ging over Nixons paranoia. Dit gaat over de rol van Rusland bij de opkomst van extreem-rechts in het Westen.



N.B.