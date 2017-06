Trumps presidentschap voelt alsof je 24/7 aan het binge-watchen bent

Donald Trump heeft de Verenigde Staten veranderd in een realityshow met intriges, verraad en cliffhangers waar de scenarioschrijvers van House of Cards nog een puntje aan kunnen zuigen. In 'Ik, Donald J. Trump' buitelen de plotlijnen over elkaar heen. Van het handen schudden als armpje drukken, het (niet) hand in hand lopen met Melania, zijn geheime onderonsje met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov en de Russische ambassadeur Kisljak in de Oval Office tot het als een ware Don Corleone eisen van absolute loyaliteit van de FBI-directeur, or else.