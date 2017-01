Trump lijkt alleen te geloven in het recht van de sterkste

Met een wervelwind van ingrijpende en half doordachte decreten heeft Donald Trump in zijn eerste week als president laten zien dat hij waarschijnlijk een van de radicaalste bewoners van het Witte Huis in de Amerikaanse geschiedenis gaat worden. Alles gaat op de schop: het zorgstelsel van zijn voorganger Obama, het milieubeleid, de betrekkingen met de pers, Amerika's relaties met zijn buren. Binnen een week heeft Trump een van de sterkste troefkaarten van zijn land verspeeld: soft power.



Over president Obama klonk wel de klacht dat deze soms te terughoudend was om Amerika's macht in te zetten. Maar Trump lijkt alleen maar te geloven in het recht van de sterkste, in plaats van de kracht van de redelijkheid en het fatsoen. Dat bleek meteen uit de bazige wijze waarop hij Mexico wil dwingen te betalen voor een muur die zonder overleg met de Mexicanen op Amerikaans grondgebied wordt opgetrokken.