Trump is enge vriend van tienermeisje Amerika

Een van de originelere verklaringen waarom de Verenigde Staten nu Donald J. Trump als president hebben, is dat dit nog een jong en onbedorven land is. Zie die Verenigde Staten als een meisje van 18. In een vlaag van verliefdheid wisselt ze een lieve vriend in voor een engerd. De omgeving waarschuwt haar, luisteren doet ze niet: ze zal door schade en schande wijs moeten worden. Wie bepaalde mannen een keer heeft meegemaakt, leert ze herkennen.



Een vrouw als Duitsland is daar tegenwoordig heel bekwaam in, maar zij lag na een gevaarlijke verkering wel 45 jaar in twee stukken in het ziekenhuis.



Je hebt ook vrouwen die geen geluk in de liefde hebben en die potentaten blijven aantrekken. Rusland eindigt al vele eeuwen telkens weer met kerels met losse handjes.