Trump gaat zijn 'moeras' nog nodig hebben

Zelden was de term 'State of the Union' toepasselijker dan dit jaar. Doorgaans vertelt de president het Congres wat hij van plan is. Maar president Trump is anders. Hij is naar Washington gekomen om 'het moeras droog te leggen'. Dat moeras herbergt voldoende geheimen om die president te frustreren. Trump toont ongeremde dadendrang tegenover een afwachtend Congres en een vijandige federale bureaucratie die zich niet zomaar laat draineren. Het resultaat is dagelijkse showtime.



Het Congres ondergaat de transformatie die de verkiezing van Trump teweeg bracht. Hij is eigenlijk leider van een populistische beweging die zowel de Republikeinse partij heeft overgenomen als een kerndeel van het Democratische electoraat; de blanke arbeidersklasse.