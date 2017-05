Time laat zien hoe Trump zich waant in zijn gecreëerde luchtbel

Het eens glorieuze Amerikaanse opinieweekblad Time mocht afgelopen week op audiëntie komen bij de 45ste president van de Verenigde Staten, Donald Trump. Het bezoek leverde een interview op vol met de gebruikelijke wartaal en zotteklap en zelfverheerlijking en calimeroïsmen. Zo beklaagt de president zich erover dat hij als zakenman volop waardering placht te krijgen, 'maar in de politiek wil men alles wat ik doe beschimpen'. Zijn voorlopige conclusie is dan ook dat het beter toeven is in het zakenleven, 'want als je daar iets onderneemt, is het gewoon goed'. Waarmee de president een belangrijk punt te pakken heeft, want waar hij voorheen kon volstaan met 'You're fired' en vervolgens kon overgaan tot de orde van de dag, heeft tegenwoordig elke taxichauffeur iets te zeuren over zijn personeelsbeleid.