Tijd voor iets nieuws: stemkastjesjournalistiek

Beste lezer: wij gaan iets nieuws doen. Dat heeft u vaker gehoord, maar nu is het waar. Na intensief overleg met de hoofdredactie en directie van deze krant kunnen we u vandaag, aan het begin van een nieuw jaar, vol trots een nieuwe tijd aankondigen. Een revolutie in de journalistiek. Alles wordt anders.



Want als het afgelopen jaar (2016, weet u nog wel) iets heeft bewezen, dan is het dat het uit is met de traditionele journalistiek. U bent, net trouwens als wij hier in de ivoren toren van het redactielokaal, helemaal klaar met het vorige jaar.