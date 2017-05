Teun van de Keuken: Wrang, Fairtrade is een verdienmodel van supermarkten

We moeten af van prijs als belangrijkste koopargument

Dat heeft praktisch nut - de boer krijgt meer - én maakt klant ervan bewust dat wij te weinig voor ons voedsel betalen. Alleen door meer te betalen kunnen we ervoor zorgen dat de boeren enigszins redelijk betaald krijgen voor hun noten, bananen, koffie- en cacaobonen. We moeten dus af van prijs als belangrijkste koopargument. Heel wonderlijk dat juist de Fairtradeweek dit argument met zijn kortingsacties een kontje geeft.



Nu even over Fairtrade zelf. Maakt dit systeem inderdaad het verschil voor arbeiders en boeren? In ieder geval niet zoveel als we zouden willen. Dat extra geld dat we betalen voor de eerlijke waar komt lang niet allemaal bij de mensen terecht voor wie het bedoeld is. Dat komt onder andere door een pervers systeem dat margin escalation wordt genoemd.



Neem chocolade: tussen het plukken van cacaobonen en de verkoop van de reep in de winkel, worden er heel veel handelingen door verschillende partijen verricht. En tot en met de supermarkt zelf denken al die partijen: 'Wacht eens even, als we met fairtrade te maken hebben, dan kunnen we wel wat extra's vragen.



De klant betaalt toch wel de hoofdprijs voor een reep met zo'n goed gevoel.' Voor iedere cent die de fairtradeboer extra krijgt, wordt een reep daardoor makkelijk 10 cent duurder. Het merendeel van wat wij extra betalen voor producten met een goedgedrag-stickertje komt dus niet bij de boeren terecht, maar bij begerige handelaars en fabrikanten, die zonder enige extra inspanning hun zakken vullen. Wrang.