Teun van de Keuken: potjes gesuikerde groenten

Rode kool bestaat zelfs voor 10 procent uit suiker!

En dan het blik en de pot. Blikken staan mij tegen, behalve voor tomaten, maar kikkererwten en bonen uit glazen potten, smaken heel behoorlijk. Ze zitten wel vaak in een rare glutineuze drab die een ongewenste niet-boonachtige smaak aan de bonen geeft. Die spoel ik er altijd af. Maar verder: prima spul en lekker makkelijk. Anders zou je die dingen ruim een etmaal moeten weken en dus op dinsdagochtend al moeten weten dat je op woensdagavond zin hebt in bonen. Wie wil dat nou?



Maar nu komt het: met die drab is vaak iets niet in de haak. Uit een onderzoek dat Foodwatch onlangs publiceerde, blijkt dat aan bijna de helft (46 procent) van de pot- en blikgroente suiker is toegevoegd. Rodekool bestaat zelfs voor 10 procent uit suiker!



Dit gebeurt niet om de boel te conserveren, maar om het lekkerder te maken. Dat verbaast mij niks. Wij zijn een volkje van kip, met patat en appelmoes. Een volkje dat de smaak van de kindertijd nooit echt is ontgroeid. Van suiker in de slasaus, suiker in de mais en suiker in de mayonaise. Een volkje van zoetekauwen, kortom.



Maar kwalijk is het wel. Uiteraard omdat het ongezond is en je er dik van wordt, maar ook omdat je door suiker in de blik- en potgroenten te doen, klanten en hun kinderen het idee geeft dat die groenten zoet horen te smaken. Moet je ze dan eens horen als ze een echte sperzieboon proeven. Niet lekker!