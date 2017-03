Teun van de Keuken over de belerende filmpjes van SIRE

Geregeld wordt er door SIRE aan het eind van een reclameblok een belerend filmpje uitgezonden met een obligate boodschap als: 'De maatschappij, dat ben jij', 'Eerst denken, dan doen', en 'Zonder dat we het doorhebben worden we steeds asocialer'. Allemaal lesjes waarop niks is aan te merken. Wie is er er niet voor socialer gedrag? En hoeveel asocialer is dat eigenlijk, 'steeds asocialer'? In welke periode zijn we precies asocialer geworden? Hoe meten ze dat? Dat lijkt mij knap lastig, zeker als we het niet eens doorhebben. Als je het woord 'steeds' tegenkomt, moet je opletten. Het verpakt onwetendheid in een suggestie van kennis. Maar goed. Boodschappen dus waar niks mis mee is, maar die de zaken ook niet verder helpen.