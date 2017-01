Teun van de Keuken: ga verdomme eens vechten en winnen, Erik! #schnitzelgate

Beste Erik Ziengs,



Natuurlijk is het vervelend als het hele land je uitlacht en duizenden mensen een speciale hashtag (#schnitzelgate) gebruiken om de draak met je te steken. Probeer het toch positief te bekijken.



Had iemand in Nederland ooit van je gehoord? Nee, niemand. Goed, je speelde als jochie een rolletje in de televisieserie Bartje, maar daar kun je geen halve eeuw op teren, en zes jaar geleden kwam je in het nieuws toen je een buurman van zijn motor had getrokken omdat hij over je land zou hebben gereden. Dat trok wel wat aandacht, maar niet de aandacht die je als ambitieus politicus wil. Want geef toe Erik, jij bent geen man voor de achterste bankjes, jij bent een leider. Je was niet voor niks voorzitter van de VVD-afdeling Assen! Jammer dat jouw kwaliteiten er in al die jaren niet helemaal uit zijn gekomen.



Tot de vegetarische worst voorbijkwam. De Duitse minister van Landbouw kondigde onlangs aan dat hij namen als 'vegetarische schnitzel' en 'vegetarische curryworst' wil verbieden omdat schnitzels en worsten per definitie vleesproducten zijn. Je zag je kans schoon. Samen met Helma Lodders - waarom moest zij ook een deel van de spotlights opeisen?! - stelde je vragen aan de minister: 'Bent u bereid om in navolging van uw Duitse collega een verbod in te voeren voor 'vleesnamen' voor producten waar helemaal geen vlees inzit?' Klasse.

Als je een gevoelige snaar raakt, dan weet je dat je goed zit